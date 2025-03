Ambev abre 140 vagas de estágio; veja como participar

A Ambev, empresa do setor alimentício com unidades na região de Campinas, está com inscrições abertas para 140 vagas do seu Programa de Estágio 2025. Os interessados devem se inscrever até o dia 9 de abril pelo site oficial da empresa.

A seleção é voltada para estudantes de todos os cursos de graduação, com previsão de conclusão entre agosto de 2026 e agosto de 2027. As vagas são para atuação no setor de supply (fábricas) ou business.

O processo seletivo inclui teste online, etapa de vídeo, a chamada “challenge experience” e fase final de admissão, prevista para agosto deste ano.

O estágio será 100% presencial, com oportunidades em 13 unidades da empresa, incluindo Campinas, Jaguariúna e Piracicaba.

Os contratados terão acesso a benefícios como vale-refeição, refeitório, vale-transporte, fretado, desconto em farmácias, seguro de vida, gympass e plano médico.