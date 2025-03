Avião de nova cargueira é batizado no Aeroporto de Viracopos

Com direito a batismo com jatos d’água, o Boeing 737-400F da Braspress Air Cargo realizou seu primeiro pouso no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A nova companhia aérea cargueira utilizará o aeródromo como base principal de operações para transporte nacional de cargas.

A Braspress Air Cargo deve iniciar as atividades em breve, com duas aeronaves Boeing 737-400F realizando a rota entre Viracopos (SP) e o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM).

Segundo Tarcísio Gargioni, diretor-executivo da companhia, a empresa fará voos de avaliação (AVOP) já na próxima semana. Esses voos fazem parte da etapa final para a obtenção do Certificado de Operador Aéreo (COA).

A infraestrutura da nova base em Campinas começou a ser implementada após a assinatura do contrato de cessão de área entre a Braspress e a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A., em abril de 2023.

Com a entrada em operação, a Braspress Air Cargo amplia a oferta de logística aérea no país, reforçando o papel estratégico de Viracopos no transporte nacional de cargas.