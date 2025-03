Traficante é preso ao vender drogas em supermercado de Pedreira

Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (24) enquanto vendia drogas no estacionamento de um supermercado, no bairro Jardim Marajoara, em Pedreira. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade.

Durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram dois homens em atitude suspeita. Um deles entrou no mercado ao perceber a presença da viatura, enquanto o outro foi abordado em frente ao estacionamento e nada de ilícito foi encontrado com ele.

O segundo homem, que entrou no comércio, também foi abordado. Com ele, os policiais encontraram uma pochete contendo 23 microtubos com cocaína, seis pedras de crack, um pedaço maior da droga, três porções de maconha, R$ 113 em dinheiro e um celular.

O suspeito confessou estar traficando drogas no local. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado à cadeia pública, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.