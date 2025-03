Homem é chamado de 'macaco' em Paulínia e espanca agressor

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Paulínia prendeu, no final da tarde de domingo (24), um homem de 47 anos acusado de injúria racial. Ele teria chamado outro passageiro, de 34 anos, de “macaco” durante uma discussão dentro de um ônibus do transporte público coletivo.

Segundo o boletim de ocorrência, a GCM foi acionada até o Rodoshopping, onde encontrou Wagner Teodoro da Silva caído no chão, inconsciente e com ferimentos.

Testemunhas relataram que a discussão entre os dois começou dentro do coletivo e que, ao ouvir a ofensa racista, a vítima reagiu com diversos socos contra Wagner, que desceu do ônibus na Avenida José Paulino.

A GCM realizou buscas na região e encontrou o autor da injúria no posto de combustível Laranjão, na Rodovia Zeferino Vaz, acompanhado de uma testemunha que confirmou o ocorrido.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu Wagner, que foi levado ao Hospital Municipal de Paulínia (HMP). Ele foi autuado em flagrante por injúria racial e lesão corporal, permanecendo sob custódia policial no hospital, conforme informou a Polícia Civil.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do acusado, mas o espaço segue aberto para manifestação.