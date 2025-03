Polícia investiga morte de idoso de 70 anos por espancamento

A Polícia Civil de Hortolândia investiga a morte de um idoso de 70 anos, identificado como Gilberto Xavier, que foi espancado no domingo (23) no bairro Jardim Primavera. O caso foi registrado como morte suspeita no plantão policial da cidade.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas e encontrou a vítima na Rua Osvaldo Ribeiro Carrilho com sinais evidentes de agressão física. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao Hospital Mário Covas, onde ele não resistiu aos ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a realização de exames necroscópicos que deverão esclarecer as causas exatas da morte.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar o(s) autor(es) do crime e a motivação do espancamento.