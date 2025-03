Idoso morre em batida uma semana após comprar bicicleta elétrica

Um idoso de 63 anos morreu na segunda-feira (24) após colidir a bicicleta elétrica que conduzia contra uma parede, no bairro Vila Esperança, em Santo Antônio de Posse. O caso foi registrado no plantão policial da cidade como acidente com vítima fatal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no fim da manhã, na Rua Amaro Ortiz de Campos. A vítima foi identificada como Benedito Donizete Turolla.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por testemunhas que informaram que Benedito estava trafegando com a bicicleta elétrica, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle e bateu contra um muro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado e socorreu o idoso até uma unidade hospitalar, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o filho da vítima, Benedito fazia tratamento para diabetes, hipertensão e tinha problemas cardíacos. Ele havia comprado a bicicleta elétrica há uma semana e ainda estava se adaptando ao novo meio de transporte, embora já tivesse o hábito de andar de bicicleta.