Frente fria chega ao Atlântico e traz tempo instável para a RMC

A partir desta terça-feira (25), a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste deve provocar mudanças no tempo e aumentar a instabilidade na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Segundo os meteorologistas, há expectativa de pancadas de chuva e temporais, mesmo que breves e localizados.

Entre terça e quarta-feira, o sistema avança pelo Atlântico, passando pelo sul do país na terça e se aproximando da costa paulista na quarta-feira, o que deve reforçar áreas de instabilidade e manter condições favoráveis para chuvas intensas, rajadas de vento e descargas elétricas.

Para terça-feira, a previsão é de nebulosidade variável, com momentos de sol pela manhã, mas aumento de nuvens à tarde, quando as chuvas devem se concentrar. As temperaturas variam entre 18°C e 31°C.

A recomendação é de atenção redobrada para alagamentos, queda de árvores e outros transtornos causados por chuvas fortes.