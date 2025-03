Casos de dengue disparam em Campinas e já passam de 10 mil

Os casos de dengue em Campinas dispararam nas últimas semanas e a cidade ultrapassou a marca de 10.395 diagnósticos confirmados até esta segunda-feira (24), conforme o painel oficial da Prefeitura. Apenas em março, o número de infecções quase triplicou em relação ao início do mês, quando eram pouco mais de 3,7 mil registros.

Mesmo com o aumento expressivo, a cidade mantém um óbito confirmado neste ano. Em 2024, o cenário foi muito mais grave: Campinas registrou 121.521 casos e 92 mortes, o pior surto da história da metrópole.

O avanço da doença neste ano preocupa especialmente pela velocidade com que os casos estão se acumulando. O maior pico foi registrado entre as semanas de 2 e 9 de março, com mais de 4,5 mil confirmações no período. Apenas nas últimas três semanas, foram mais de 6 mil novos casos.

Segundo os dados da Secretaria de Saúde, 3,9% dos pacientes precisaram de hospitalização.

Perfil das vítimas

A faixa etária mais afetada em 2025 está entre 20 e 39 anos, com mais de 4 mil casos, sendo a maioria de mulheres. Na comparação por gênero, as mulheres representam aproximadamente 55% dos infectados até o momento.

Os dados por centro de saúde revelam que a região de Barão Geraldo lidera com 540 casos, seguida por São Quirino (446), São Bernardo (377), Aurélia (364) e Boa Vista (329).