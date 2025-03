Centro de Referência LGBTI+ de Campinas sofre vandalismo e furto

O Setor do Centro de Referência LGBTI+ (SCRLGBTI+), localizado no bairro Botafogo, em Campinas, foi alvo de vandalismo e furto descobertos na manhã desta segunda-feira (24). Apesar do ocorrido, o espaço retomará o atendimento ao público normalmente a partir das 13h do mesmo dia.

A Prefeitura de Campinas informou que um boletim de ocorrência foi registrado e que está sendo feito um levantamento dos prejuízos materiais causados.

"Apesar do ataque, a equipe reafirma o compromisso com a promoção dos direitos humanos e convida a população a continuar acessando os serviços do Centro”, destacou a administração municipal em nota oficial.

O SCRLGBTI+ é referência na defesa dos direitos da população LGBTI+, oferecendo apoio psicológico, atendimento social e acolhimento a vítimas de violência, preconceito e discriminação. O espaço também promove políticas públicas de cidadania e combate à LGBTIfobia.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Talvino Egídio de Souza Aranha, 47, Botafogo. Contatos podem ser feitos pelos telefones (19) 3242-7744, (19) 3242-1222 e 0800 771 8765, ou pelo e-mail cr.lgbt@campinas.sp.gov.br.