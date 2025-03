PF detalha vida luxuosa de membros de quadrilha de roubo de carga

A Polícia Federal revelou nesta segunda-feira (24) novos detalhes sobre a estrutura e o funcionamento da quadrilha desarticulada na Operação Hammare, que mira uma rede criminosa envolvida em roubo de cargas, desmanche, receptação e lavagem de dinheiro. A ação é uma sequência da investigação iniciada em julho de 2023, após um assalto ocorrido em Cajamar, e teve como alvo núcleos nos estados de São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul.

Segundo o delegado-chefe da PF em Campinas, Edson Geraldo de Souza, um dos chefes da organização atuava em duas frentes simultâneas: determinava os alvos dos roubos, com "encomendas" específicas de modelos de carretas, e cuidava da revenda das peças após o desmanche, utilizando empresas de fachada para encobrir a movimentação ilegal. “Eles adulteravam chassis e motores para vender as peças no mercado formal, o que dificultava o rastreamento”, explicou.

Como funcionava o esquema

A quadrilha era dividida em três núcleos principais: os assaltantes que realizavam os roubos, os responsáveis pelos desmanches, e o grupo que organizava a receptação das peças. A maioria dos crimes ocorreu em São Paulo, com foco nas regiões de Campinas, Sorocaba, Osasco e Jandira. Os desmanches aconteciam em galpões localizados principalmente em Osasco. Após a desmontagem, as peças eram distribuídas para outros estados.

Os roubos eram planejados com base nas "encomendas" feitas por receptadores. Segundo a PF, as vítimas eram abordadas geralmente durante paradas para descanso, e os criminosos quebravam os vidros dos caminhões com martelos, daí o nome da operação: Hammare (martelo, em sueco), uma referência também à preferência do grupo por veículos de marcas suecas.

Balanço da operação

A Operação Hammare resultou no cumprimento de 16 mandados de prisão temporária. Uma mulher que estava na lista de alvos segue foragida. Durante a operação, um homem foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de calibre restrito, em Osasco, local onde havia apenas mandado de busca.

A PF também apreendeu uma Ferrari, joias, dólares, euros e reais em espécie, armas e outros veículos de luxo, além de carcaças de caminhões roubados em Vilhena (RO). O valor total dos bens sequestrados na operação ultrapassa R$ 70 milhões. Os mandados foram autorizados pela 1ª Vara Judicial Criminal da Comarca de Cajamar (SP).

Vida de ostentação

A investigação demonstrou que os chefes da organização ostentavam um padrão de vida luxuoso, frequentando camarotes VIPs de grandes eventos e adquirindo lanchas, jet-skis e imóveis em condomínios de alto padrão. Eles utilizavam empresas de peças e manutenção como fachada para movimentar os lucros da atividade criminosa e lavar o dinheiro obtido com os roubos.

A Polícia Federal continuará as investigações para identificar todos os financiadores, operadores da lavagem de dinheiro e possíveis ramificações da quadrilha em outros estados.