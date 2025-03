Unicamp reduz número de questões na 2ª fase do vestibular

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou as datas do Vestibular Unicamp 2026, que terá inscrições abertas entre 1º de agosto e 1º de setembro de 2025, exclusivamente pela internet. A primeira fase do processo seletivo está marcada para 26 de outubro, e a segunda fase ocorrerá em 30 de novembro e 1º de dezembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O calendário foi definido em conjunto com outras universidades públicas paulistas para evitar conflitos de datas e facilitar a participação dos estudantes em diferentes vestibulares.

Isenção de taxa e novidades nas provas

A solicitação de isenção da taxa de inscrição poderá ser feita de 12 de maio a 6 de junho de 2025, também pelo site da Comvest. A medida vale tanto para o Vestibular tradicional quanto para a modalidade Enem-Unicamp 2026. Os resultados dos pedidos serão divulgados em julho.

Entre as principais novidades está a redução de questões no segundo dia da segunda fase, que passará de 20 para 18 perguntas. A mudança, segundo o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, busca tornar a prova menos exaustiva, garantindo melhor aproveitamento do tempo e maior foco na leitura dos enunciados.

Como será a segunda fase?

As provas continuarão sendo divididas em dois dias:

Primeiro dia: Redação (com duas propostas, sendo necessário escolher uma), 6 questões de Língua Portuguesa e Literatura, além de 4 questões interdisciplinares (2 de inglês e 2 de Ciências da Natureza).

Segundo dia: Provas específicas por área e Matemática (com número de questões variando por curso), além de 2 questões interdisciplinares de Ciências Humanas.

Distribuição das questões específicas no segundo dia:

Ciências Humanas/Artes: 5 de História, 5 de Geografia, 1 de Filosofia e 1 de Sociologia

Ciências da Natureza: 7 de Biologia e 5 de Química

Ciências Exatas/Tecnológicas: 7 de Física e 7 de Química

As provas de habilidades específicas para cursos como Música, Arquitetura, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança acontecerão em setembro e dezembro, conforme o curso.

Resultado final

A primeira chamada com os aprovados será divulgada em 23 de janeiro de 2026.

Calendário resumido: