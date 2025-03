Megaoperação cumpre 17 mandados de prisão e apreende até Ferrari

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (24) a Operação Hammare, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em roubos de cargas e caminhões, desmanche, receptação e lavagem de dinheiro. A ação, realizada em conjunto com o Gaeco do Ministério Público de São Paulo, mobilizou mais de 200 agentes de segurança nos estados de São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul.

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de prisão temporária e 24 de busca e apreensão, com autorização da 1ª Vara Judicial Criminal da Comarca de Cajamar (SP). Além das prisões, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores que somam R$ 70 milhões vinculados à quadrilha.

Segundo a PF, os criminosos mantinham um padrão de vida luxuoso, com aquisição de Ferrari, Lamborghini, lanchas, jet-skis e imóveis em condomínios de alto padrão, além de frequentarem camarotes VIPs de grandes eventos. A investigação apontou três núcleos distintos dentro da quadrilha: um responsável pelos roubos, outro pelo desmanche dos veículos e um terceiro especializado na receptação das peças.

A apuração começou em julho de 2023, após um roubo de carga ocorrido em Cajamar. Desde então, mais de 50 crimes foram atribuídos à organização entre 2021 e 2024, com registros em cidades como Osasco, São Paulo, Jundiaí, Guarulhos e Sumaré, além de ocorrências em Minas Gerais.

As empresas usadas como fachada estavam envolvidas na comercialização de caminhões e peças roubadas, com encomendas específicas por tipo e modelo de veículo, segundo a investigação. A complexidade crescente do esquema levou à decisão de atacar diretamente o braço operacional dos roubadores nesta fase.

O nome da operação, Hammare (que significa “martelo” em sueco), faz referência ao instrumento comumente usado pelos criminosos para quebrar os vidros dos caminhões durante os roubos e também ao foco da quadrilha em veículos de marcas suecas.

A Hammare é resultado do trabalho do grupo especializado da PF em Campinas, que desde 2021 já coordenou mais de 220 prisões em operações como Rapina, Insídia, Malta, Volvere e Cacaria.

A investigação continua, com foco em rastrear a rede de financiadores e líderes do esquema, além de apurar a cadeia de lavagem de dinheiro sustentada com os proventos dos crimes.