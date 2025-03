Muro rompe e transforma rua em rio de lama em Mogi Guaçu

Imagens impressionantes registradas na tarde de domingo (23) mostraram uma rua do bairro Jardim Chaparral, em Mogi Guaçu, se transformando em um rio em questão de minutos. A queda de um muro que cercava um sítio na parte alta do bairro provocou a inundação repentina.

As chuvas fortes atingiram a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e a Baixa Mogiana em forma de temporais rápidos. Em Mogi Guaçu, o episódio ocorreu no Jardim Chaparral, onde a falta de vazão da água acumulada teria causado o colapso da estrutura.

Segundo os moradores, o muro impedia o escoamento natural da água, e com a pressão do volume acumulado, cedeu, fazendo com que a enxurrada descesse com força pela via, alagando a rua em poucos instantes.

A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil foram acionadas e estiveram no local. Até o momento, não há registro de vítimas.