Ventania atinge ônibus e danifica terminais em Campinas

As fortes rajadas de vento que atingiram Campinas na tarde de domingo (23) provocaram danos em estruturas de transporte na cidade. Um portão de acesso ao Terminal Campo Grande, no sentido Centro-bairro, atingiu um ônibus da linha 203 (Campina Grande-Terminal Campo Grande) e quebrou o vidro dianteiro do veículo. Ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu no momento em que o ônibus chegava ao terminal. O parabrisa dianteiro foi danificado, e o veículo foi imediatamente recolhido à garagem da empresa Itajaí.

“O ônibus foi substituído imediatamente para o atendimento aos passageiros. Ninguém ficou ferido e o fluxo de veículos não teve reflexos”, informou a Prefeitura de Campinas em nota oficial.

Outros terminais também sofreram danos estruturais por conta do vento:

Placas de forro se soltaram nos terminais Santa Lúcia e Satélite Íris ;

Parte do acabamento do teto da estação Vista Alegre também foi danificado.

As equipes de manutenção da Emdec foram acionadas para reparos emergenciais em todas as estruturas afetadas.

Segundo o Cepagri da Unicamp, as rajadas de vento chegaram a 39,3 km/h em Barão Geraldo, uma das regiões mais afetadas. O maior volume de chuva foi registrado na região central, com 22,8 mm, seguido por Jardim das Bandeiras (18,8 mm), Barão Geraldo (17,9 mm) e Satélite Íris 1 (17,4 mm). Os dados ainda serão atualizados pela Defesa Civil.