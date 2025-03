Segunda começa nublada e pode ter chuvas fortes na RMC

A semana começou na Região Metropolitana de Campinas (RMC) com céu encoberto e temperaturas amenas, repetindo o padrão climático dos últimos dias. Nesta segunda-feira (24), o tempo segue parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva a partir do meio da tarde.

O dia amanheceu com mínima de 21°C, e os períodos de Sol devem ser breves, o que contribui para o aumento da instabilidade atmosférica. A máxima prevista é de 29°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.