Homem e mulher morrem após colisão entre motocicletas em Itatiba

As vítimas foram socorridas pelo resgate municipal e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhadas para a Santa Casa da cidade. No hospital, foi confirmado que os dois condutores não resistiram aos ferimentos.

Um grave acidente na rodovia Luciano Consoline (SP-063), em Itatiba, terminou com duas mortes na noite deste sábado, 22.

Os passageiros que estavam na garupa sofreram ferimentos. Um deles fraturou o fêmur, enquanto o outro teve escoriações pelo corpo.

No momento do acidente, não haviam testemunhas. Desse modo, a perícia foi acionada para investigar as possíveis causas.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Itatiba como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo.