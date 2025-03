Jovem de 21 anos é morto durante tentativa de assalto em Vinhedo

Um jovem de 21 anos foi morto durante uma tentativa de assalto na rua Nicolau Von Zuben, perto do km 78 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Vinhedo, na noite de sexta-feira, 21.

Segundo a Guarda Civil Municipal, Iago Miranda Rodrigues foi encontrado caído às margens da rodovia, ainda com vida, mas com ferimentos de tiro nas costas e no ombro. O crime foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte). O suspeito ainda não foi identificado.

Dois motociclistas que estavam próximos do local dos disparos disseram ter ouvido dois barulhos, mas não souberam dizer se eram tiros ou ruídos de escapamento. Quando viram a vítima caída, pediram ajuda.