Carro de vereador é alvo de tiro em tentativa de assalto

O vereador de Campinas Vini Oliveira (Cidadania) foi alvo de uma provável tentativa de assalto na noite de sexta-feira, 21. O carro que o vereador estava foi alvo de um tiro enquanto ele estava a caminho de uma ação do mandato. Ninguém foi preso até a publicação desta reportagem.

Segundo o parlamentar, ele estava na Avenida dos Imbês, ao lado de um supermercado e a rua estava completamente vazia. O vereador iria para o Centro Esportivo de Alto Rendimento (CEAR), onde o parlamentar iria fazer uma fiscalização durante a madrugada, segundo informações contidas no boletim de ocorrência.

Neste momento, foi feito um disparo de arma de fogo que passou ao lado do veículo, deixando o vereador com audição prejudicada por alguns minutos. A equipe não identificou de onde veio o disparo e o motorista acelerou e tirou todos do local em segurança.