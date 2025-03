Morre 2ª vítima de explosão de caminhão em empresa de Paulínia

A explosão ocorreu no momento de abastecimento de um caminhão, no período da tarde, e três motoristas de empresas terceirizadas foram atingidos pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.

O Hospital Municipal de Paulínia confirmou, nessa sexta-feira, 21, a morte de Ronei Marcos Gomes Resende, de 46 anos, uma das vítimas da explosão de um caminhão de etanol em Paulínia. O caso foi levado e registrado no plantão da cidade.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as possíveis causas da explosão. As investigações suspeitam principalmente de que o uso de um aparelho celular seria o causador do acidente.

A explosão teria acontecido por conta de uma combinação de um gás inflamável emitido pelo etanol com o uso de um celular próximo ao caminhão, que teria potencializado a ignição do combustível.

A outra vítima, Mateus da Silva Carvalho, de 27 anos, que também sofreu queimaduras graves, recebeu alta médica na manhã de sexta.