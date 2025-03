Feirão de empregos oferta mais de 70 vagas nesta segunda-feira

A construtora MRV e o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Campinas vão realizar, na segunda-feira, 24, uma Feira de Empregabilidade, que visa facilitar o acesso a vagas para profissionais em busca de recolocação ou novos rumos em suas carreiras.

Durante o evento, serão oferecidas 72 vagas de emprego para moradores de Campinas e cidades do entorno, abrangendo diversas oportunidades para profissionais qualificados em diferentes áreas do setor.

O evento ocorrerá no dia 24, das 14h às 17h, no Clube de Campo do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Campinas. Para participar da feira, os interessados devem levar currículo atualizado, carteira de trabalho (física ou digital) e documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência.