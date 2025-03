Suspeito é preso pelo Baep tentando vender arma ilegal

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam, na noite de sexta-feira, 21, um homem acusado de estar realizando a venda de um revólver ilegal em Campinas. O caso foi levado e registrado no plantão policial do 1º DP (Distrito Policial).

Os agentes estavam em patrulhamento pela região do 8° BPM (Batalhão de Polícia Militar do Interior), quando viram dois homens conversando dentro do carro. Ao notar a presença da equipe, deixaram o local em alta velocidade.

O Baep conseguiu fazer a abordagem e um dos homens informou que estava realizando a venda de um revólver e que estaria na sua residência. Os policiais foram até a casa e encontraram um revólver calibre 38 com numeração suprimida, além de oito munições e um um carregador de pistola.