Baep apreende mais de 300 porções de cocaína em Campinas

O Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) apreendeu 321 porções de cocaína prontas para a venda em Campinas. A ação aconteceu durante a Operação Espectro I, que tem o objetivo de combater o crime organizado na região próxima à linha do trem. Ninguém foi preso.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (1º BAEP), deflagrou nesta sexta-feira, 21, a Operação Espectro I, no bairro Vila Orozimbo Maia, em Campinas.

A ação, que teve início às 15h, visa desarticular atividades criminosas, aumentar a segurança da população e estimular a colaboração da comunidade no enfrentamento à criminalidade.