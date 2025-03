Fim de semana será de sol e tempo estável na região de Campinas

O tempo firme continua presente na RMC (Região Metropolitana de Campinas) neste sábado, 22. As condições de tempo para o final de semana devem permanecer com tempo estável.

As temperaturas mínimas tendem a aumentar podendo chegar a 20ºC, as temperaturas máximas devem ficar entre 28ºC e 30ºC. A previsão indica que há poucas chances de chuvas para o sábado, porém no domingo podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas no final da tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).