Febre amarela: Campinas faz mutirão com vacinação de casa em casa

Neste sábado, 22 de março, equipes de 13 centros de saúde de Campinas vão realizar um novo mutirão de vacinação domiciliar contra a febre amarela, das 8h às 17h. A ação tem foco em bairros de áreas rurais, com vegetação densa ou próximas de matas, onde o risco de transmissão do vírus é mais alto. Moradores de outras regiões poderão receber a vacina diretamente nas unidades de saúde que funcionam aos sábados.

A iniciativa integra a estratégia da Secretaria de Saúde para ampliar a cobertura da vacina na cidade. Entre 5 de fevereiro e 15 de março, foram aplicadas 5.669 doses em domicílios durante ações semelhantes. Nesse período, as equipes abordaram 15.802 moradores — a maioria já vacinada, mas algumas pessoas recusaram a aplicação da dose.

Locais de vacinação domiciliar neste sábado

As visitas ocorrerão em diversas regiões, com destaque para bairros como Jardim São Francisco, Chácaras Marisa, Jardim Filadélfia, Lagoa do Mingone, Jardim Santa Terezinha, Monte Belo e condomínios no entorno da Vila Ipê. Confira a programação completa no site vacina.campinas.sp.gov.br.

A vacinação também poderá ser feita nas salas dos centros de saúde, conforme o horário de funcionamento de cada unidade.

Quem deve se vacinar?

A orientação do Programa de Imunização é que todos os moradores de Campinas com 9 meses ou mais que nunca tomaram a vacina recebam a dose única. Pessoas com 5 anos ou mais que já foram imunizadas ao longo da vida não precisam repetir a dose. Quem tiver dúvida sobre o histórico vacinal pode consultar um centro de saúde.

Durante a semana, carros de som e panfletos estão sendo usados para reforçar o alerta nos bairros visitados. As ações contam com o apoio da Defesa Civil.

A vacinação contra a febre amarela é considerada essencial para prevenir surtos e proteger a população, especialmente em locais com maior risco de circulação do vírus.