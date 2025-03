Tarcísio defende pedágios e diz que concessões garantem obras

Durante visita a Campinas nesta sexta-feira (22), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) saiu em defesa do plano de concessão de rodovias na Região Metropolitana de Campinas, projeto que prevê instalação de pedágios em vias que atualmente são gratuitas , como a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e estradas do Circuito das Águas . A proposta é alvo de críticas de prefeitos da região, vereadores e movimentos organizados, que alertam para o impacto social e econômico da medida.

O governador comparou a atual resistência ao modelo com as críticas enfrentadas por gestões anteriores e usou com exemplo o processo de privatização de rodovias iniciador pelo governador Mário Covas. Tarcísio defendeu que a experiência com concessões já provou sua eficiência, lembrando que nove das dez melhores rodovias do país estão em São Paulo, todas pedagiadas.

Modelo free flow e revisão do projeto

A SP-304 , por exemplo, deve receber três pórticos de cobrança nos municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba. Diferente do modelo tradicional com cabines, o sistema será o “free flow”, em que a cobrança é feita de forma automática por tag ou reconhecimento de placa, com envio da fatura ao motorista.