Mãe e filho são presos com 96 kg de drogas e armamentos

Uma operação do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de quase 100 quilos de drogas na tarde desta quarta-feira (20), em um imóvel localizado na Estrada Campinas–Hortolândia. Mãe e filho foram detidos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

No interior da residência, os policiais localizaram 96,128 quilos de entorpecentes, entre cocaína, pasta base, maconha e o composto conhecido como “dry”, além de um arsenal com três armas de fogo: uma pistola calibre .380, uma carabina calibre .38 e um rifle calibre .22.

Também foram apreendidas 127 munições de calibre .380, 54 cápsulas deflagradas do mesmo calibre, duas munições de .38 intactas e 98 cápsulas deflagradas de .38, além de R$ 21.282 em dinheiro e US$ 498 em cédulas americanas. Segundo o BAEP, os entorpecentes e armas estavam distribuídos por vários cômodos, o que indica que o imóvel era utilizado como centro de armazenamento e distribuição de drogas em larga escala.

De acordo com a corporação, o entorpecente apreendido pertence a uma facção criminosa com base fora do estado de São Paulo. A operação é considerada uma das maiores da região em volume de droga recolhido nos últimos meses.

Os dois suspeitos foram levados ao Plantão Policial de Hortolândia, onde permaneceram presos após o flagrante. O caso segue sob investigação, e a Polícia trabalha para identificar outros envolvidos no esquema de tráfico interestadual.

