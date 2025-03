Ex-Guarani, João Paulo é reverenciado por torcedores do Bari

O ex-jogador João Paulo, que brilhou com a camisa do Guarani nos anos 1980 e fez carreira no futebol europeu, foi homenageado pelo clube italiano Bari em um reencontro marcado pela emoção. Aos 60 anos, ele voltou à cidade onde é até hoje lembrado como ídolo e foi ovacionado no estádio San Nicola por milhares de torcedores durante partida da Serie B.

A visita aconteceu dez anos após sua última passagem pela Itália. João Paulo participou de entrevistas, encontros com torcedores e foi o centro das atenções no jogo contra a Salernitana, no dia 15 de março. O carinho da torcida é reflexo de sua trajetória histórica no clube, onde atuou entre 1989 e 1993 e se tornou símbolo de uma das fases mais memoráveis do Bari.

Revelado pelo Guarani e medalhista olímpico com o Brasil, João Paulo se transferiu para o futebol italiano após se destacar no Brasileirão de 1986 e na campanha da seleção nos Jogos de Seul, em 1988. Chegou ao Bari para disputar a elite do Calcio, e logo marcou seu nome. No primeiro ano, foi o principal goleador do time e ajudou a conquistar a Copa Mitropa, primeiro troféu internacional da equipe.

Mas foi em 1991 que viveu seu momento mais marcante: dois gols contra o Milan, em plena reta final do campeonato, garantiram a permanência do time na Serie A. Um deles, antológico, com drible no goleiro e finalização entre as pernas de um zagueiro adversário, ainda é lembrado como um dos grandes momentos do clube.

O sucesso levou à sua convocação para a Copa América de 1991, onde marcou contra Argentina e Uruguai. No entanto, uma grave fratura na perna no início da temporada seguinte mudou os rumos da carreira do atacante, que acabou deixando o futebol europeu pouco tempo depois.

Após retornar ao Brasil, passou por times como Vasco, Ponte Preta, Corinthians, Sport e Bahia, e encerrou a carreira em 2004. No Guarani, clube pelo qual mais atuou, fez 281 partidas e 49 gols, sendo um dos principais nomes da história recente do Bugre.

De volta à Itália como convidado de honra, João Paulo celebrou o reconhecimento. “É muito gratificante ver que a torcida ainda se lembra com tanto carinho. O Bari me marcou profundamente e sempre será parte da minha vida”, afirmou.