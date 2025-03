Casal é preso com drogas e armas em pensão no Centro de Campinas

A Guarda Municipal de Campinas prendeu, na noite desta quinta-feira (21), um casal suspeito de tráfico de drogas, durante patrulhamento próximo ao túnel de pedestres da Rua Francisco Teodoro, no cruzamento com a Avenida João Jorge, no Centro da cidade. O homem, de 51 anos, e a mulher, de 59, foram flagrados com uma pistola, entorpecentes, munições e dinheiro em um dos quartos de uma pensão.

Segundo a corporação, os agentes desconfiaram da atitude do casal, que fugiu ao notar a aproximação da viatura e entrou rapidamente em uma pensão no segundo andar do imóvel. A equipe acessou o local e localizou os dois em um quarto, onde também estava uma criança de 5 anos, filha da mulher.

O homem portava uma pistola calibre 380 na cintura. Durante revista no cômodo, os agentes encontraram maconha, crack e cocaína, além de materiais para embalar drogas, celulares, cartões bancários, munições, armas brancas e uma quantia em dinheiro ainda não contabilizada.

A Guarda Municipal afirmou que há indícios de que a pensão servia como ponto de distribuição de drogas para a região central. O casal foi encaminhado ao plantão do 1º Distrito Policial. A criança foi entregue aos cuidados de familiares.

O suspeito já possuía passagem pela polícia.