Projeto Guri abre vagas em Campinas para cursos de música

O Projeto Guri, maior programa de educação musical do Brasil, está com matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos em Campinas. Com dois polos na cidade – o Polo Campinas, localizado no CIS Guanabara, e o Polo Nelson Mandela, no DIC V –, o programa oferece cursos gratuitos de iniciação musical, canto e instrumentos variados, sem necessidade de conhecimento prévio ou de possuir instrumento próprio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Gerido pela Santa Marcelina Cultura e mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, o Guri já beneficiou mais de 1 milhão de crianças e adolescentes desde sua criação, em 1995, promovendo acesso à cultura e à formação musical de qualidade. Atualmente, atende mais de 100 mil alunos por ano em mais de 500 polos espalhados pelo Estado.

Em Campinas, o Polo do CIS Guanabara oferece cursos de iniciação musical para crianças, instrumentos de sopro (madeiras e metais), percussão, viola, violino, violoncelo e contrabaixo acústico. As aulas são realizadas no CIS Guanabara, na rua Mario Siqueira, 829, no bairro Botafogo, com aulas às terças e quintas, entre 8h e 11h30 e das 13h30 às 18h. Ao todo, são 253 vagas disponíveis.