Ladrões roubam mulher, mas GPS do celular leva todo mundo preso

A Polícia Militar (PM) prendeu três pessoas na quinta-feira (20) no bairro Parque Eldorado, em Santa Bárbara d’Oeste, por roubo, receptação e tráfico de drogas. O GPS do celular roubado pela dupla levou os agentes até os suspeitos.

A ocorrência começou quando dois homens em uma moto roubaram uma mulher na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. A vítima acionou a PM, que rastreou a última localização do celular, apontando para uma praça na Rua José Lázaro de Campos.

No local, os policiais abordaram um dos suspeitos, que confessou o crime e indicou o comparsa. No segundo endereço, os agentes encontraram o outro envolvido com o celular da vítima, além de uma mulher que portava oito porções de crack.

O caso foi registrado no plantão policial da cidade, e o trio permanece preso à disposição da Justiça.