Mercado Livre abre 90 vagas PCD para unidades de Sumaré

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré anunciou, nesta quinta-feira (20), a abertura de 90 vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs) no cargo de auxiliar de logística. Além disso, há 400 oportunidades para o público geral na mesma função.

Os candidatos devem residir em Sumaré ou região, e os salários são de R$ 1.910, com benefícios.

Como se candidatar?

Local: PAT Sumaré – Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos

PAT Sumaré – Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos Atendimento: Segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 16h

Documentos obrigatórios:

Documento oficial com foto

Comprovante de endereço

Carteira de trabalho

As contratações fazem parte de iniciativas para inclusão de PCDs no mercado de trabalho e ampliação da empregabilidade no setor logístico.