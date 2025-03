Vândalos destroem porta de banheiro em praça do Jardim Capivari

A Praça de Esportes Cândido Rodrigues dos Santos, localizada no Jardim Capivari, em Campinas, foi vandalizada na madrugada desta quinta-feira, 20 de março. Os criminosos destruíram a porta do banheiro feminino, mas não conseguiram levar nada, pois os produtos de limpeza estavam armazenados em outro local. O prejuízo estimado é de R$ 1 mil, mas o local segue funcionando normalmente, com os reparos já providenciados.

O ataque à praça esportiva é mais um episódio de uma onda de vandalismo que tem atingido praças e parques esportivos da cidade. Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer, o prejuízo acumulado desde o início do ano já supera R$ 50 mil.

O secretário Fernando Vanin lamentou a destruição de espaços públicos que são utilizados diariamente pela comunidade. “Três ou quatro inconsequentes conseguem transtornar a vida de centenas, às vezes milhares de pessoas. É sempre motivo de indignação e custo para a cidade”, disse.

Outros ataques recentes

No mês passado, o Complexo Esportivo Jorge Mendonça, no Campo Grande, teve cabos elétricos furtados, o que interrompeu as atividades do Parque Molhado, utilizado por cerca de três mil crianças. O funcionamento só foi restabelecido após uma força-tarefa entre a Prefeitura e a CPFL.

Durante as festas de fim de ano, quatro praças esportivas foram danificadas:

Vila 31 de Março: Equipamentos destruídos;

Equipamentos destruídos; Vila Costa e Silva: Lixeiras arrancadas na Praça Primavera;

Lixeiras arrancadas na Praça Primavera; DIC VI: Praça Emil Rached teve lixo espalhado nas áreas comuns;

Praça Emil Rached teve lixo espalhado nas áreas comuns; Jardim Eulina: Alambrado e traves do campo de futebol da Praça Salvador Lombardi Neto foram danificados.

Medidas de combate ao vandalismo

Para conter os ataques, a Prefeitura solicitou à Guarda Municipal o reforço nas rondas nos locais mais afetados. Atualmente, Campinas conta com 31 praças de esportes, essenciais para lazer e atividades físicas da população. Quando um desses espaços é danificado, toda a comunidade sofre as consequências, especialmente crianças, idosos e jovens que dependem desses locais para recreação.