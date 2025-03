Adolescente é apreendido após assalto de van de bolos em Campinas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira, 20 de março, em Campinas, suspeito de participar de um assalto violento contra um idoso de 70 anos no bairro Vida Nova. As informações são da TH+ Record. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira, quando dois adolescentes roubaram uma van carregada com bolos que abasteceria um supermercado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos se aproximaram da van, renderam o idoso e o retiraram à força do veículo antes da fuga. A vítima sofreu escoriações leves, enquanto o vendedor responsável pela entrega estava dentro do mercado no momento do crime.

Veículo recuperado e buscas pelo segundo suspeito

O menor apreendido já possuía passagens por receptação. O veículo, equipado com rastreador, foi encontrado abandonado no Jardim Marajó, com a mercadoria intacta. O segundo suspeito segue foragido, e a Polícia Civil continua as investigações para localizá-lo.

O caso foi registrado na Delegacia da Infância e Juventude (DIJU), no bairro São Bernardo.