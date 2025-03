Campinas lidera em limpeza urbana no Estado de SP

Campinas foi classificada como a melhor cidade do Estado de São Paulo em limpeza urbana e se destacou entre as dez melhores do Brasil entre municípios com mais de 250 mil habitantes. O resultado consta no Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana (Islu) 2024, elaborado pela Associação Brasileira de Resíduos de Meio Ambiente (Abrema).

O ranking avaliou a gestão de resíduos sólidos em 5.570 cidades brasileiras, considerando critérios como universalização da coleta, reciclagem e destinação ambientalmente adequada. Campinas obteve nota 0,742 em uma escala que vai de 0 (baixo desenvolvimento) a 1 (elevado desenvolvimento), registrando leve alta em relação a 2023, quando obteve 0,741.

Coleta e reciclagem acima da média nacional

A cidade se destaca por sua coleta mecanizada e a ampla cobertura do serviço. São 1.300 toneladas de resíduos coletadas diariamente, incluindo 400 toneladas em contêineres distribuídos pela cidade, permitindo que os moradores descartem o lixo a qualquer hora. O município conta com 7,5 mil contêineres, com meta de expansão para 100% da cidade até 2030.

Outro diferencial é a reciclagem: Campinas reaproveita 6% do total de resíduos gerados, enquanto a média nacional é de apenas 2%, um desempenho 200% superior ao restante do país. Esse trabalho é realizado por 13 cooperativas de reciclagem, responsáveis pela triagem e reaproveitamento dos materiais recicláveis.

Com esse desempenho, Campinas reforça seu compromisso com a sustentabilidade e eficiência na gestão de resíduos, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal 12.305/10.