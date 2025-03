Unicamp lança vestibular para refugiados com provas online

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) da Unicamp abrirá, no dia 10 de abril, as inscrições para o Processo Seletivo Aberto para estudantes estrangeiros em situação de refúgio ou risco em seus países de origem, além de migrantes beneficiários de políticas humanitárias do governo brasileiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O processo, que ocorre pela primeira vez de maneira sistematizada, oferecerá 45 vagas em 26 cursos de graduação. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até 30 de abril de 2025, no site da Comvest.

Como será o processo seletivo?

A seleção ocorrerá em duas fases:

1ª fase:

Prova de Leitura e Interpretação de Textos (Plit)

Prova de Conhecimentos Específicos (PCE)

Prova de Redação

2ª fase:

Análise de compatibilidade curricular

A Plit e a PCE serão aplicadas online, no dia 18 de maio de 2025, às 13h (horário de Brasília). O exame será oferecido em três idiomas: espanhol, inglês ou português. "Será a primeira vez que a Comvest aplicará uma prova online, permitindo que candidatos de diferentes países realizem o exame", explicou José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest.

Cátedra Sérgio Vieira de Mello e apoio ao estudante

A Unicamp é uma das 44 universidades brasileiras integrantes da Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM), iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) que promove acesso ao ensino superior para refugiados.

A presidente da cátedra na Unicamp, Ana Carolina Delfim Maciel, destacou que o modelo amplia o acesso, permitindo a candidatura de pessoas deslocadas forçadamente, mesmo sem documentação de refúgio. "Com esse exame, o ingresso fica mais abrangente, e a aplicação online facilita a participação de candidatos que ainda não chegaram ao Brasil", afirmou Maciel.

Atualmente, a Unicamp possui 54 estudantes refugiados, vindos de Síria, Irã, Cuba, Congo, Rússia, Afeganistão, Serra Leoa, entre outros países.

Os aprovados poderão ingressar na Unicamp já no segundo semestre de 2025, como alunos especiais na disciplina de português para estrangeiros, ou optar pelo ingresso direto no primeiro semestre de 2026.

Apoio institucional e permanência estudantil

Curso de português para estrangeiros

Atendimento psicológico

Bolsas de permanência

Acompanhamento de saúde pelo Centro de Saúde da Comunidade (Cecom)

A Unicamp já firmou parceria com o Itamaraty, que divulgará o exame para embaixadas e escritórios diplomáticos. "As universidades desempenham um papel essencial na inclusão de refugiados. Se as fronteiras diplomáticas falham, as instituições de ensino podem abrir portas e garantir o acesso à educação", concluiu Maciel.

O edital completo estará disponível no site da Comvest.