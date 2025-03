Vereadores criam grupo para fiscalizar licitação do transporte

A Câmara Municipal de Campinas aprovou um Requerimento do vereador Rodrigo Farmadic (UNIÃO) que cria uma Frente Parlamentar para acompanhar e fiscalizar a licitação do transporte coletivo. O objetivo é garantir transparência e qualidade na renovação do serviço, que enfrenta dificuldades desde 2020.

A iniciativa foi motivada pelas constantes falhas no transporte público, como superlotação, atrasos e falta de manutenção nos ônibus. Segundo o vereador, a ausência de um novo contrato adequado tem resultado em uma frota insuficiente e ineficiente.

"A população de Campinas enfrenta diariamente problemas no transporte. Precisamos garantir que o novo contrato traga melhorias reais e um serviço de qualidade aos cidadãos", destacou Rodrigo Farmadic.

Monitoramento e fiscalização

A Frente Parlamentar terá o papel de:

Monitorar e fiscalizar todas as etapas do processo licitatório;

todas as etapas do processo licitatório; Analisar o edital para garantir melhorias, como renovação da frota e ampliação de linhas;

para garantir melhorias, como renovação da frota e ampliação de linhas; Prevenir irregularidades, assegurando a lisura do certame.

Licitação enfrenta impasses desde 2020

Campinas está reformulando o edital do transporte público, um processo que já sofreu diversas interrupções e enfrenta questionamentos do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O novo modelo de concessão deve ser lançado no primeiro semestre de 2025.

Entre as mudanças propostas no edital estão:

Inclusão de 60 ônibus elétricos na frota;

na frota; Uso de novas tecnologias para melhorar a gestão do serviço;

para melhorar a gestão do serviço; Maior participação do poder público na bilhetagem ;

; Reestruturação do PAI-Serviço, voltado à acessibilidade.

O modelo anterior, apresentado em 2023, não recebeu propostas e precisou ser reformulado. Para evitar novos entraves, a administração municipal realizou 11 audiências públicas e promete incorporar sugestões da população antes da publicação final do edital.

Com a criação da Frente Parlamentar, os vereadores pretendem garantir que a nova licitação resolva os problemas do transporte público e atraia empresas interessadas, evitando os fracassos das tentativas anteriores.