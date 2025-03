Caminhão explode em empresa, mata um e fere dois em Paulínia

Um caminhão de combustível explodiu dentro de uma empresa em Paulínia, causando a morte de um trabalhador e deixando outros dois feridos. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

A explosão aconteceu durante o abastecimento do veículo, no período da tarde, atingindo três motoristas de empresas terceirizadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas.

O Samu realizou o resgate das vítimas. Um dos feridos foi encaminhado ao HC da Unicamp, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros dois trabalhadores foram levados ao Hospital Municipal de Paulínia.

A Polícia Civil não divulgou as identidades das vítimas, e as causas do acidente estão sendo investigadas.