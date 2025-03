Campinas recebe 45ª convenção de Ficção Científica em abril

A Base Estelar Campinas completa três décadas de existência e celebra a data com a 45ª Convenção de Ficção Científica, no dia 5 de abril, a partir das 14h, na Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manoel Zink. O evento será gratuito e aberto ao público, trazendo palestras, debates e exposições sobre o universo da ficção científica.

A programação inclui uma retrospectiva das atividades do grupo, além de discussões sobre produções icônicas do gênero. Entre os temas abordados estão os principais lançamentos de 1995 e a comemoração dos 30 anos da série Star Trek: Voyager. O evento também terá sorteios de brindes e confraternização com bolo comemorativo.

Solidariedade

Os organizadores incentivam os participantes a levarem doação voluntária de um litro de leite longa vida, que será destinado ao Lar Alice de Oliveira, instituição que atende idosos no bairro São Bernardo, em Campinas.

Palestrantes confirmados

Entre os convidados estão Leonardo Rossetti, Júlia Renata Magalhães e Walmir Morales, que é membro fundador e coordenador da Base Estelar Campinas. A convenção é coordenada por Adriana Ruiz e Walmir Morales Martins.