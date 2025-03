Ladrão foge e se esconde em túmulo, mas é preso em Jaguariúna

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna prendeu, na quarta-feira (19), um homem suspeito de roubar um caminhão. Durante a fuga, ele tentou se esconder em um túmulo aberto, mas acabou capturado.

A ação começou quando a Polícia Militar Rodoviária (PMR) iniciou a perseguição a um caminhão roubado na Rodovia SP-340. Com apoio da GCM, os agentes seguiram o veículo até a entrada da cidade.

Ao se aproximar do cemitério, o suspeito jogou o caminhão contra as viaturas para tentar causar um acidente e facilitar sua fuga. Em seguida, abandonou o veículo e correu para dentro do cemitério, onde se escondeu dentro de um túmulo aberto.

Os guardas iniciaram as buscas e conseguiram localizar o criminoso ao ouvirem sua respiração. Ele foi preso e encaminhado ao plantão policial da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.