Foragida da região pelo 8 de Janeiro é capturada nos EUA

A moradora de Limeira Michely Paiva Alves, de 38 anos, foi presa em 21 de janeiro em El Paso, no Texas, após ser considerada fugitiva da Justiça brasileira por sua participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Michely responde ao Supremo Tribunal Federal (STF) por cinco crimes e tem um mandado de prisão em aberto. Além dela, outras três brasileiras investigadas pelo STF também estão detidas nos Estados Unidos, sendo que algumas foram presas um dia após a posse de Donald Trump.

Segundo as investigações, Michely organizou e financiou a viagem de 30 pessoas de Limeira a Brasília para participar dos protestos. O frete do ônibus custou R$ 12 mil, sendo que R$ 6,5 mil foram pagos por ela.

Após as investigações avançarem, Michely fugiu para a Argentina em setembro de 2023, mas, com o anúncio do governo local de que deportaria brasileiros envolvidos nos atos, ela fugiu para os EUA, onde foi detida.