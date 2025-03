Primeiro dia do outono tem tempo estável e deve registrar 28°

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) amanheceu nesta quinta-feira (20) com céu parcialmente encoberto. Apesar das baixas chances de chuva, há possibilidade de pancadas isoladas no final da tarde, segundo o Cepagri da Unicamp.

A maior nebulosidade sobre a região é influenciada pela atuação de um cavado em médios e altos níveis, combinado com a passagem de um sistema meteorológico, que pode favorecer chuvas mais generalizadas.

O Cepagri orienta os moradores a ficarem atentos às condições do tempo ao longo do dia, especialmente no período da tarde e início da noite.