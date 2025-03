Fiscalização encontra peças para montar 30 fuzis em Viracopos

A Receita Federal de Viracopos apreendeu, nesta terça-feira (18), peças de armamentos que, juntas, poderiam compor pelo menos 30 fuzis. O material estava distribuído em 14 cargas diferentes, todas provenientes dos Estados Unidos, com destino aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Para tentar burlar a fiscalização, os componentes estavam ocultos dentro de prensas hidráulicas e outras mercadorias, com falsa declaração de conteúdo. A apreensão ocorreu durante o processo de seleção e análise de cargas, que tem como foco o combate a ilícitos, identificação de mercadorias perigosas e a repressão a tentativas de fraude.

Importação ilegal de armamentos

A importação de armas, partes e peças no Brasil é controlada pelo Comando do Exército e exige autorização prévia antes do embarque no exterior. Além disso, a legislação proíbe que esse tipo de material seja enviado por serviço postal ou remessa expressa, justamente o método utilizado nas cargas apreendidas em Viracopos.

A Receita Federal reforça que conta com o apoio das empresas de courier para fiscalizar remessas expressas e que seguirá atuando para impedir a entrada ilegal de armamentos no país. O caso será investigado para identificar os responsáveis pelo envio e destinatários da carga.