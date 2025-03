Morre Cláudio Lembo, ex-governador de SP, aos 90 anos

O ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, morreu na madrugada desta quarta-feira (19), aos 90 anos, na capital paulista. A causa da morte não foi divulgada pela família. O velório será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), no Hall Monumental, das 10h30 às 15h, seguido pelo sepultamento no Cemitério do Araçá, às 16h.

Lembo assumiu o Governo de São Paulo em 2006, após a renúncia de Geraldo Alckmin, então candidato à Presidência da República. Seu mandato foi curto, mas marcado por um dos momentos mais tensos da segurança pública paulista, quando enfrentou os ataques coordenados do PCC, em maio daquele ano.

O ex-governador foi uma figura influente na política conservadora brasileira, tendo sido um dos fundadores do antigo PFL, partido que evoluiu para o DEM e depois se fundiu ao União Brasil. Em 2011, filiou-se ao PSD, sob a liderança de Gilberto Kassab.

A crise do PCC e a resposta polêmica

Em maio de 2006, o Primeiro Comando da Capital (PCC) desencadeou cinco dias de ataques a delegacias e agentes de segurança, em represália à transferência de líderes da facção. Mais de 50 policiais foram assassinados e cerca de 505 civis morreram, muitos em execuções extrajudiciais cometidas por grupos de extermínio.

Lembo não negou a gravidade da crise, chegando a comparar os ataques do PCC a tragédias internacionais: "Os americanos conhecem o 11 de setembro, os espanhóis o 11 de março. Nós conhecemos o 12 de maio."

Na época, negou que o governo tivesse negociado com criminosos, embora tenha admitido posteriormente que uma advogada intermediou diálogos que ajudaram a conter a violência.

Trajetória política e intelectual

Formado em Direito pela USP e doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Lembo construiu uma sólida carreira acadêmica e ocupou cargos importantes na Prefeitura de São Paulo e no governo federal. Foi secretário de Negócios Jurídicos e Planejamento, além de chefe de gabinete no Ministério da Educação durante o governo Sarney.

Mesmo se declarando conservador, Lembo tinha um perfil crítico e independente, mantendo diálogo com políticos de diferentes espectros ideológicos. Em seus últimos anos, criticou o impeachment de Dilma Rousseff, chamando-o de "erro jurídico".

Casado há mais de 60 anos com Renéa Lembo, o ex-governador deixa um legado de frases polêmicas, embates políticos e um olhar atento para as contradições do Brasil.