Escola cívico-militar abre consulta; Campinas pode ter 7 unidades

As escolas estaduais de Campinas poderão aderir ao modelo cívico-militar proposto pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para isso, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) determinou que as unidades realizem consultas públicas com alunos, pais, responsáveis e equipes escolares.

A consulta deve ser realizada até 31 de março e registrada na Secretaria Escolar Digital (SED). A medida faz parte do processo de seleção de até 100 escolas no estado para adoção do programa a partir do segundo semestre de 2025.

Caso a votação não atinja quórum suficiente, haverá nova rodada de consultas entre 7 e 9 de abril.

Escolas estaduais de Campinas habilitadas