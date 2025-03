PM usa radar inteligente e captura procurado pela Justiça

A Polícia Militar de Mogi Guaçu capturou, na manhã desta terça-feira (18), um homem procurado pela Justiça, graças ao Projeto Radar – sistema de monitoramento que identifica veículos e proprietários envolvidos em crimes.

Os agentes realizavam patrulhamento preventivo quando o sistema alertou sobre um Toyota Hilux circulando na Avenida Clara Lanzi Bueno. O veículo estava associado a um proprietário foragido, condenado pelo crime de apropriação indébita previdenciária.

O carro foi localizado estacionado na Rua Leopoldo Campos Pedrini, no Parque Industrial João Batista Caruso, com um homem de 46 anos do lado de fora. Após verificação, foi confirmada a ordem de prisão contra ele.

Segundo a PM, o Projeto Radar permite a checagem automática de placas, cruzando dados em tempo real com os bancos de informações da Segurança Pública. O sistema agiliza a fiscalização de trânsito e auxilia na recuperação de veículos roubados e na prisão de suspeitos.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.