Mulheres têm saldo maior de empregos, mas salários seguem menores

Embora as mulheres tenham liderado o saldo de empregos em Campinas desde 2021, elas ainda enfrentam desafios no mercado de trabalho, como menor número de contratações e salários inferiores aos dos homens. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados pela Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas.

O levantamento aponta que, em 2024, o saldo de empregos – diferença entre admissões e demissões – foi de 7.954 para as mulheres e 5.645 para os homens. Esse cenário se repete desde 2021, mas se explica pelo tempo maior que as mulheres permanecem no emprego, enquanto os homens apresentam maior rotatividade.

Apesar desse saldo positivo, os homens ainda são mais contratados. No ano passado, 130.305 homens foram admitidos com carteira assinada, contra 123.846 mulheres. O mesmo ocorreu nos anos anteriores, indicando que as mulheres seguem encontrando mais barreiras para ingressar no mercado de trabalho.

Setores de destaque e desigualdade

O setor de Serviços foi o que mais contratou mulheres, com 6.178 novos postos de trabalho em 2024, bem acima das 2.286 vagas ocupadas por homens. Já a Construção Civil segue sendo um ambiente predominantemente masculino: apenas 196 mulheres foram contratadas, contra 2.173 homens.

Salários ainda menores

Outro fator que reforça a desigualdade no mercado de trabalho é a diferença salarial. Em 2024, as mulheres receberam, em média, R$ 2.294,87, enquanto os homens tiveram um rendimento de R$ 2.697,13. Embora o aumento proporcional das mulheres nos últimos anos tenha sido maior (17% contra 11% dos homens), a diferença salarial persiste.

Para o secretário de Trabalho e Renda de Campinas, Paulo Sérgio de Andrade, a realidade da cidade reflete o cenário nacional. "A mulher tem conseguido conquistar, com muita luta, seu espaço no mercado de trabalho. Entretanto, algumas atividades que a sociedade insiste em atribuir a elas, como o cuidado com a casa e com os filhos, acabam impedindo que ela tenha crescimento na carreira. Algo que não acontece com os homens", explica.