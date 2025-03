Flávio Paradella: Uma noite de acerto de contas

A aprovação das contas da Prefeitura de Campinas para os anos de 2020 e 2021 não trouxe surpresas. O parecer técnico favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) já indicava que a base aliada votaria de forma previsível, e a oposição, como de praxe, tentaria explorar as ressalvas para marcar posição. No fim, 25 votos a favor e seis contrários, consolidando a vitória tranquila da situação.

Mas o que me chamou atenção na sessão não foi o resultado, e sim a presença de Wanderley de Almeida, o Wandão (PSB), vice-prefeito de Dário Saadi e homem-forte da articulação política do governo. O fato de Wandão estar na Câmara não foi apenas para defender as gestões de Jonas Donizete e Dário Saadi, mas também para sinalizar à base aliada e repavimentar pontes políticas, pois a responsabilidade em fazer a sustentação oral de defesa das contas de Jonas e Dário ficou a cargo do advogado Marcelo Pellegrini.

A presença do vice-prefeito na Câmara carrega um simbolismo importante. Em geral, os vereadores procuram Wandão no Quarto Andar, sede do Executivo, para tratar de demandas políticas. Sua ida ao Legislativo parece um gesto calculado, reforçando que o governo quer manter a base alinhada e minimizar ruídos internos.