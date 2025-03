Campinas vacina de casa a casa 5,6 mil contra febre amarela

A Secretaria de Saúde de Campinas vacinou 5.669 pessoas contra a febre amarela em uma ação de imunização de casa em casa. A campanha ocorreu entre 5 de fevereiro e 15 de março, com foco em áreas rurais e pontos estratégicos da cidade.

Durante a mobilização, as equipes abordaram 15.802 pessoas em 7.253 imóveis. A maioria já estava vacinada, mas algumas recusaram a aplicação da dose. Atualmente, 26 centros de saúde (CSs) participam da estratégia, garantindo a continuidade da vacinação nas próximas semanas.

A prioridade é imunizar viajantes e moradores de regiões de risco, incluindo zonas rurais, áreas de floresta e borda de mata. Além de Campinas, outras cidades de São Paulo e Minas Gerais já registraram casos da doença, reforçando a necessidade da prevenção.

A vacina contra febre amarela segue disponível em todas as unidades básicas de saúde do município. Os endereços e horários de atendimento podem ser consultados no site oficial da Prefeitura: vacina.campinas.sp.gov.br.