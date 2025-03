Homem é preso após agredir mulher e filha durante festa familiar

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de agredir uma mulher de 38 anos e a filha dela, de 12 anos, durante uma festa de família em Mogi Guaçu. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Segundo a PM, os agentes foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica no Centro da cidade. No local, a vítima relatou que o acusado bebeu e usou drogas, iniciando uma briga com um amigo. Em meio à confusão, tentou agredi-lo com uma garrafa.

A mulher tentou impedir e foi violentamente agredida. A filha, ao tentar defender a mãe, também foi atacada.

"O agressor estava na parte superior da casa no momento em que a equipe chegou, porém foi solicitado que ele descesse, o que foi feito. As vítimas receberam atendimento médico e foram liberadas", informou a Polícia Militar.

Após o registro da ocorrência, o suspeito foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece preso à disposição da Justiça.