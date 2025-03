Festival de Assadores traz churrasco, open bar e shows a Campinas

O Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ está de volta a Campinas e acontece nos dias 22 e 23 de março, sábado e domingo, das 11h às 22h, no Parque Portugal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A grande novidade da temporada 2025 é a área VIP com serviço de Open Bar, disponível exclusivamente no sábado (22), das 12h às 20h. O primeiro lote de ingressos para o espaço VIP já está à venda por R$ 80, mais taxa de conveniência.

A entrada ao evento é gratuita pelos portões 5 e 7, e o festival contará com um espaço kids para receber as crianças com segurança e diversão.

Programação de shows

Sábado (22/03)

12h: School of Rock

School of Rock 14h: Hollywood Way

Hollywood Way 17h30: Monallizza – Tributo a Tim Maia

Domingo (23/03)

12h: School of Rock

School of Rock 14h30: Rock Rádio

Rock Rádio 17h30: Locomotiv

O festival reúne os melhores assadores e churrasqueiros, prometendo uma experiência gastronômica completa para os amantes do BBQ e da boa música.